Lotta alla plastica monouso, la Commissione approva l'idea M5S

La 5° Commissione Consiliare ha approvato all'unanimità la mozione depositata dai consiglieri del Gruppo M5S per cui, non solo si aderisce alla campagna lanciata dal Ministro dell’Ambiente Costa denominata “Plastic Free Challenge”, ma si impagna sidnaco e giunta ad ogni azione necessaria affinché, nelle sedi del Comune di Ancona e in tutti i servizi ed eventi organizzati o comunque patrocinati dal Comune stesso, vengano gradualmente eliminati tutti gli articoli in plastica monouso. "Migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo dipende da noi, cittadini ed amministratori" commenta il gruppo pentastellato con una nota stampa.