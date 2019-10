Degrado, siringhe e rifiuti in via Folli: concluso l'intervento di bonifica

Si è concluso, nel rispetto dei tempi preventivati (tre giorni) l'intervento di bonifica nell'area adiacente a piazza d'Armi (Via Folli), segnalata dalla stampa come ricettacolo di siringhe e altri rifiuti e perciò fortemente degradata. L'intervento, effettuato in collaborazione con una ditta privata, è in via di completamento: rimosse le siringhe e altre tipologie di rifiuti, effettuati il taglio completo del sottobosco, la potatura e il diradamento dei cespugli, l'area, di modeste dimensioni, si presenta da ieri sera completamente ripulita e in sicurezza. Nei prossimi giorni sono previsti la posa di una staccionata per tutta la lunghezza dell'area confinante la strada e, inoltre, la sistemazione del sottofondo stradale.

“Ricevute le segnalazioni- sottolinea l'assessore alle Manutenzioni e al Decoro, Stefano Foresi, ci siamo mossi con prontezza, mantenendo l'impegno assunto con i residenti nei giorni scorsi. Riteniamo doveroso intensificare l'impegno per manutenzioni costanti affinché nessuna zona della città sia trascurata, cosi come continueremo il controllo e il monitoraggio del territorio in stretta collaborazione con le forze dell'ordine. L' intenzione è quella di fare diventare questo spazio oggi bonificato un punto di riferimento per i residenti del quartierino Case sismiche di piazza d'Ami, attrezzandolo con panchine e mantenendolo in ordine, con la collaborazione di tutti”.