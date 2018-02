Verde pubblico, lavori al Parco del Cardeto: interventi anche sulle staccionate

Sono proseguiti in questi giorni nel Parco del Cardeto gli interventi di messa in sicurezza delle staccionate che delimitano la falesia, danneggiate dalle intemperie e dagli atti vandalici in più parti.

La squadra del Servizio Manutenzioni e Verde hanno lavorato in più punti, attorno al Vecchio Faro, nella zona giochi attigua alla Polveriera e nell'area in corrispondenza delle batterie, verso l'ingresso di via Birarelli, ripristinando le staccionate, e- nell'occasione- effettuando potando di alberi e siepi, così da restituire anche visibilità nei punti panoramici. Collocate anche recinzioni metalliche a protezione degli affacci. Il prossimo intervento sul verde riguarderà l'area di via Cadore.