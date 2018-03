Sport all'aria aperta, cinque i campetti di quartiere riqualificati in città

Sport all'aria aperta confidando nell'arrivo della bella stagione per favorire l'attività sportiva da parte di tutti ma soprattutto di giovani e bambini, l'Amministrazione ha messo mano ad un progetto di riqualificazione che ha coinvolto cinque campetti di altrettanti quartieri, che in passato erano gestiti dalle circoscrizioni. Sono gli spazi gioco di prossimità, quelli più apprezzati e facilmente utilizzabili dai cittadini.

L'ultimo intervento è stato realizzato ieri. E' stata completata infatti la riqualificazione del campo basket via Ginelli con l'apposizione di due canestri nuovi compresi i montanti, la posa in opera di recinzione nuova romboidale in ferro zincato plastificata dell'altezza di due metri; ripristinata la rete in nylon rinforzato con altezza quattro metri, tinteggiati e sistemati pali di sostegno; inoltre si è proceduto alla realizzazione di nuovo manto di gioco in erba sintetica, compresa la segnatura per il basket e alla potatura area verde intorno allo spazio di gioco.

"Questo qualificante intervento – spiega l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - fa parte del progetto di sistemazione e riqualificazione dei 5 campetti di quartiere i cui lavori sono stati tutti ultimati con grande soddisfazione. Con l'arrivo della primavera i cittadini avranno così di nuovo a disposizione spazi qualificati per l'attività sportiva." E' stato anche completato il campetto di calcetto di via Tiraboschi con la sistemazione della rete di recinzione, le nuove due porte con rete e la nuova segnatura. Stessa sorte per il campetto di via Aso dove è stata istallata una nuova porta di calcetto e la rete superiore di nylon parapalloni. Anche il campo di calciotto di via Ricci ha subito un intervento di riqualificazione con la sistemazione della recinzione dietro le due porte per tutta l' altezza di sei metri. Sistemate e verniciate le porte con l'apposizione della nuova rete. Infine, il campo da calcetto di via Ete dove sono state sistemate sia la recinzione per tutta l' altezza di sei metri che le nuove due porte. “Continueremo con interventi analoghi nelle prossime settimane per altri spazi gioco di quartiere, tra questi anche quelli di Pietralacroce, Verbena, Palombare” conclude l'assessore alle Manutenzioni.