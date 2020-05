Camerano, riapertura Centro Ambiente ed Ecosportello lunedì 4 Maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Si comunica a tutti i cittadini che lunedì 4 maggio saranno nuovamente operativi il CENTRO DI RACCOLTA di Via Cavour (Centro Ambiente) e l’ECOSPORTELLO di Via San Francesco. Considerato che permangono le regole di contingentamento e sicurezza per l’emergenza covid19, i servizi (fino a nuove disposizioni) verranno svolti con le seguenti modalità: -Per i conferimenti al CENTRO AMBIENTE, sarà possibile entrare un veicolo alla volta, muniti di guanti e mascherina. Gli orari di apertura saranno i seguenti: lunedì, martedì, giovedì, sabato dalle 8.00 alle 13.00; mercoledì, venerdì dalle 14.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 12.00. -l’ECOSPORTELLO sarà attivo per la consegna delle buste e dei bidoncini. Per evitare assembramenti non sarà possibile intrattenersi all’interno della sala d’aspetto e bisogna essere muniti di guanti e mascherina. Per le iscrizioni o la tariffa è preferibile inviare una e-mail all’indirizzo serrani@riecospa.it. Gli orari di apertura saranno i seguenti: lunedì dalle 9.00 alle 12.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Solamente per la prossima settimana, invitiamo tutta l’utenza a fruire dei servizi solo se necessario. Dall’11 Maggio non saranno più raccolti i rifiuti che risultino conferiti con buste e materiali non conformi. Assessore Ambiente Costantino Renato