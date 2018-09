Erogazione contributi per il pagamento della tariffa rifiuti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Anche quest'anno il Comune di Camerano eroga i contributi per la tariffa rifiuti pagata nel 2017. I requisiti, riferiti all'anno 2017, che i Cittadini richiedenti devono avere sono i seguenti: abitazione con metratura calpestabile non superiore a mq.90, nuclei familiari con almeno tre figli minori, affittuari o proprietari dell’immobile in cui si risiede e non essere proprietari di altri immobili oppure Cittadini in situazione di disagio economico e sociale con ISEE non superiore ad € 6.500,00 (€ 7.500,00 nel caso di famiglie composte da una sola persona). La domanda, redatta sull'apposita modulistica da ritirarsi presso il Comune o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.camerano.an.it, deve essere presentata entro l’1 ottobre 2018 all’URP Ufficio Relazioni con il Pubblico (il lunedì e il mercoledì dalle ore 08,30 alle 10,30 - il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 10,30 alle 13,00) o all’Ufficio Servizi Sociali nelle giornate di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì dalle ore 10,30 alle 13,30 e Giovedì dalle ore 15,30 alle 18,00). Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune (tel. 071 7303059/020).