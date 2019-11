Camerano: buste dell’umido friabili? si cambia prodotto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

A seguito di alcune segnalazioni, pervenute all’Assessorato all’Ambiente, relative alla friabilità e alla scarsa resistenza delle buste dell’umido, è stata interpellata la Rieco (che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti) per esaminare la problematica posta dai cittadini. Per risolvere la questione in tempi brevi si provvederà, sin dalla consegna dei prossimi giorni, a fornire buste mater-bi di nuova produzione, differenti da quelle consegnate l’anno scorso, con una grammatura di 5,5 gr/sacco (precedentemente la grammatura era di 5,3 gr/sacco), dimensioni 42x45, capacità lt. 12 e certificati UNI EN 13432. Le buste non saranno fornite a rotoli ma separate una dall’altra, per evitare la situazione di danneggiamento in fase di strappo. Considerato che i sacchetti sono biodegradabili, si raccomanda di prestare attenzione alla conservazione, che deve avvenire in luoghi asciutti e non su terrazzi, giardini o luoghi dove sono soggetti ad umidità, caldo ed intemperie. E’ inoltre importante ricordare che le bustine hanno una resa effettiva di max 6 mesi, passato questo periodo possono essere soggetti a degradamento, vale a dire possono rompersi più facilmente. Pertanto per la raccolta della frazione dell’organico, si consiglia a tutti i cittadini di utilizzare i sacchetti più vecchi presenti in casa (qualora fossero avanzati) per passare progressivamente a quelli forniti nel kit di quest’anno. Le forniture possono essere ritirate gratuitamente presso l’Eco Sportello tutto l’anno, quindi è consigliabile prendere un numero di buste non superiore a quello che si utilizzerebbe in 3 o 6 mesi. Per qualsiasi altra informazione o segnalazione è possibile contattare il Numero Verde 800277999 o scrivere a ecosportellomarche@riecospa.it.