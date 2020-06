La biodiversità dei legumi per una Greener Europe: il futuro del food

ANCONA - 28 partner internazionali di 14 paesi diversi lanceranno il nuovo progetto di ricerca europeo INCREASE in un meeting di lancio virtuale oggi giovedì 4 giugno. Esaminando lo stato delle risorse genetiche vegetali di quattro importanti legumi alimentari tradizionali europei (ceci, fave, lenticchie e lupini), il consorzio mira a sviluppare strumenti e metodi di conservazione efficienti ed efficaci per favorire la biodiversità agricola in Europa e promuovere la coltivazione e il consumo delle leguminose alimentari. Per un periodo di cinque anni, il progetto riceverà un budget di 7 milioni di euro dal programma di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 dell'Unione europea.



La caratterizzazione e il mantenimento delle risorse genetiche dei legumi alimentari e il loro sfruttamento in agricoltura costituiscono un elemento chiave per un’agricoltura sostenibile e per promuovere la salute. Nel 2019 il rapporto IPCC (comitato intergovernativo sul cambiamento climatico) intitolato "Cambiamento climatico e uso del suolo" (https://www.ipcc.ch/report/ srccl/) ha indicato la transizione alimentare verso nuove diete a base prevalentemente vegetale rappresenta una delle più " importanti opportunità di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici generando significativi benefici in termini di salute umana”. Tuttavia, soprattutto nel campo dei legumi alimentari, gli investimenti nella conservazione dell’agro-biodiversità e nella ricerca sono estremamente limitati. portando a un potenziale genetico in gran parte inesplorato di queste importanti colture alimentari di base.



L'assunzione di proteine ​​vegetali umane è in aumento in molte regioni dell'UE e il mercato delle alternative a carne e latte è caratterizzato da tassi di crescita annua vertiginosi rispettivamente del 14% e dell'11% (dato europeo). Per far fronte alla crescente domanda di prodotti innovativi e soddisfare le richieste dei cittadini di prodotti alimentari sani e rispettosi dell'ambiente, sono necessarie nuove varietà e le risorse genetiche esistenti devono essere adeguatamente sfruttate per migliorare l’adattamento delle colture agli agroecosistemi europei e per migliorare le caratteristiche qualitative tenuto anche conto dei nuovi prodotti a basi di legumi stanno avendo sempre più successo (es. pasta 100% legumi).



È qui che INCREASE intende affrontare sistematicamente le attuali carenze: concentrandosi su fagioli, ceci, lenticchie e lupini: il progetto, anche utilizzando approcci informatici d’avanguardia implementerà approccio radicalmente innovativo per conservare, gestire e caratterizzare le risorse genetiche portando benefici a diversi livelli. Promette di attirare ulteriori investimenti privati ​​e pubblici per favorire l'allevamento di legumi alimentari. Inoltre, la disponibilità e l'accesso a raccolte di risorse genetiche ben descritte e ben gestite che catturano l'intera gamma di specie è di fondamentale importanza per raggiungere un livello competitivo in termini di prestazioni agronomiche e sostenibilità nell'UE. INCREASE combinerà approcci di frontiera nella genetica e genomica delle piante combinati al coinvolgimento partecipativo di agricoltori, cittadini e associazioni ambientaliste.

