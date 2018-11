Giornata color verde all’asilo: nel giardino spunta il simbolo del Conero 

Niente giochi e disegni, almeno per qualche minuto. Con l’aiuto di un genitore del comitato “pollici verdi” i bambini della scuola d’infanzia Acquario di Pietralacroce hanno piantato un corbezzolo nel giardino dell’istituto. L’iniziativa rientra in quelle della “Giornata mondiale dell’albero” e la nuova pianta ha anche un nome. Si chiamerà Solello (foto in basso) e a scegliere l’appellativo sono stati i bambini stessi perché rimanda all’allegria e ai colori del sole. Il Corbezzolo è stato piantato alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche Educative, Tiziana Borini ed è stato finanziato dalle insegnanti della scuola. L’Acquario fa parte dell’istituto “Augusto Scocchera” e ogni anno pianta un nuovo albero portando avanti anche iniziative come la pulizia del giardino. Recentemente è stato premiato con lo “Scarabeo Verde” come il migliore tra 81 scuole della provincia per attività legate all’ecologia.

«Il Comune è molto vicino ai bambini, sempre tutti i giorni – ha detto la Borini- Abbiamo piantato aceri al parco del Pincio con bambini di una scuola primaria, stamattina un corbezzolo in questa scuola e vediamo l’entusiasmo dei bambini che sono molto sensibili al rispetto dell’ambiente. Dobbiamo puntare su di loro per educare i cittadini di domani. L’ambiente è un bene prezioso e dobbiamo imparare a rispettarlo fin da piccolo. Attraverso i bambini poi si arriva anche ai genitori».





Gallery