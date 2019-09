Benvenuti Erasmus, Ancona internazionale: gli studenti accolgono gli universitari stranieri

Welcome Erasmus. Fino al prossimo 20 settembre l’associazione studentesca Erasmus Student Network (ESN) e l’Università Politecnica delle Marche daranno il loro benvenuto agli oltre 100 studenti Erasmus in arrivo ad Ancona. Gli Erasmus Welcome Days sono uno dei tanti progetti attivi alla Politecnica per promuovere la mobilità internazionale: grazie a conferenze, attività e visite guidate, gli studenti internazionali avranno modo di conoscere sin da subito i loro compagni di avventura, il corpo docente-amministrativo con cui dovranno interfacciarsi e la città di Ancona.



ESN Ancona è un’associazione studentesca senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la mobilità in ambito universitario e si fonda sul concetto “students helping students”. Tutte le iniziative messe in campo sono infatti organizzate e portate avanti da studenti che hanno vissuto esperienze di studio all’estero e che offrono volontariamente il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare studenti stranieri ad ambientarsi nell’ università e nella città ospitante. I ragazzi sono stati accolti lo scorso 17 settembre. Oggi visiteranno le facoltà in centro e il Polo Alfredo Trifogli a Monte Dago mentre domani sarà la volta del Museo Tattile Statale Omero. Venerdì è previsto un tour nelle città della riviera: Numana, Sirolo e Portonovo.

