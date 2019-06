Test di ammissione all'università, preparalo al meglio in cinque passi

Alzi la mano chi è al mare. Bene, ora lo faccia chi è piegato sui libri a preparare un test d’ingresso per l’ammissione a una facoltà universitaria. Di quest’ultimo gruppo sicuramente non faranno parte poche persone. Ad Ancona ogni anno basta passare davanti alla facoltà di medicina di Torrette per vedere giovani seduti a ripassare in attesa che cominci la selezione (GUARDA IL VIDEO). Stessa scena davanti alle altre facoltà o atenei come ad esempio quelli di Urbino, Camerino e Macerata. I sacrifici sono indispensabili, l’ansia no. Ecco dunque come prepararsi al meglio a questa sfida.

Il tempo di studio

Il primo consiglio è organizzare al meglio i tempi di studio durante il periodo estivo. E’ consigliabile, quindi, stabilire degli orari quotidiani con una chiara tabella di marcia e obiettivi ben definiti.

Non buttate i libri della maturità!

Passiamo ora al materiale di studio. Innanzitutto è bene non disfarsi subito dopo la maturità dei libri della scuola superiore. Questi infatti possono rivelarsi ancora utili per prepararsi al test d'ingresso all'università. Questi testi, in genere, non sono però sufficiente ad ottenere una preparazione adeguata ai test.

I manuali specifici

Per completare la propria preparazione, è consigliabile acquistare dei libri specifici sui test di ingresso. Esistono infatti molte case editrici che si dedicano esclusivamente alla pubblicazione di manuali ad hoc e che realizzano dei veri e propri kit che comprendono il manuale con tutta la teoria, un eserciziario con centinaia di domande risolte e commentate, le prove di verifica ed una raccolta di migliaia di domande ufficiali con tutte le soluzioni.

All’interno di questi kit troviamo inoltre informazioni dettagliate sui test e sui criteri di selezione, con utili suggerimenti pratici su come affrontare con successo la prova (uso ragionato del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione delle domande più difficili e altro ancora).

Corsi di preparazione

Oltre ai libri, esistono anche dei corsi di preparazione dedicati ai test di ammissione. Corsi organizzati sia dagli atenei stessi, sia da alcuni istituiti privati.

Imparare dal passato

E’, infine, consigliabile esercitarsi con i test di ammissione degli anni precedenti e fare molta pratica con le varie simulazioni disponibili online

Alcune librerie dove trovare i manuali di preparazione

Libreria Ragni, via Giordano Bruno 54/B – Tel. 071 2810370

Feltrinelli, corso Garibaldi 35

Libreria Fogola, corso Mazzini 170 – Tel. 071 56624.