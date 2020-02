"Progetta il tuo futuro": corsi, campus ed esperienze con l'Open Day all’Università

Torna “Progetta il tuo futuro” l’appuntamento che l’Università Politecnica delle Marche organizza con l’obiettivo di dare informazioni e strumenti utili ai ragazzi delle superiori che dovranno scegliere il loro percorso di studi dopo il diploma. Porte aperte alla Politecnica nelle giornate 11, 12, 13, 14, 17 e 18 febbraio 2020.

Il programma

Sono attesi circa 4000 ragazzi provenienti da diverse regioni d’Italia che in queste 6 giornate avranno l’occasione di parlare direttamente con i docenti e visitare i laboratori. Non mancheranno alcune sorprese per gli studenti in arrivo, esperienze innovative che le future matricole avranno la possibilità di provare. Ad attenderli all’ingresso della Facoltà di Ingegneria un drone usato per scopi di ricerca all’interno del Progetto Strategico di Ateneo denominato ADELE. Alle ore 9:00 l’appuntamento è in Aula Magna d'Ateneo (Polo Monte Dago), per il saluto del Rettore Prof. Gian Luca Gregori e la presentazione, da parte dei docenti, delle diverse anime dell’Univpm: la didattica, la ricerca, la terza missione e le cinque aree Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze.

Docenti e tutor saranno poi a disposizione, a partire dalle ore 10:30 e per tutta la mattinata, per incontri diretti negli stand disposti sui tre piani della Facoltà e dedicati ai singoli corsi di laurea di tutte le aree. Ci sarà un desk dedicato alle emozioni, a cura della startup EMOJ nata tre anni fa all’interno dell’Università Politecnica delle Marche. Attraverso lo studio dei volti saranno in grado di catturare ed interpretare le emozioni dei ragazzi che vorranno partecipare e proporre delle proiezioni di video e l'attivazione di servizi personalizzati in tempo reale (reaction box). Sarà attiva in uno dei desk informativi, la termocamera, uno strumento che riesce a rilevare, senza contatto, l’energia termica irradiata da un qualsiasi corpo e a rendere visibile la distribuzione delle temperature delle aree inquadrate generando una foto. Dopo la pausa pranzo, dalle ore 14:00, i ragazzi potranno visitare le diverse sedi, le biblioteche e i laboratori scientifici ed effettuare il test di verifica delle conoscenze, riservato solo agli studenti del quinto anno. Test che consentirà ai diplomandi di sondare la loro preparazione per le facoltà di Ingegneria, Economia e Agraria, e che nel caso di superamento sarà ritenuto valido per l’immatricolazione. Durante gli open day sono anche previsti incontri con i docenti delle scuole superiori “Caffè Scuola-Università” per progettare insieme attività di orientamento e formazione, ogni giorno alle ore 11:00, presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Orientamento orientamento@univpm.it