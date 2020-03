Famelab Ancona il talent show della scienza, ecco i vincitori

ANCONA - La ricerca protagonista a FameLab Ancona, il talent show internazionale per la divulgazione scientifica. La finale di Ancona si sarebbe dovuta svolgere all’Università Politecnica delle Marche il 25 marzo, ma a causa dell’emergenza Covid-19 gli organizzatori e i protagonisti hanno proseguito in modalità telematica. I ricercatori avevano a disposizione tre minuti per raccontare, in un video, argomenti scientifici, in modo affascinante e coinvolgente, e fare colpo sui giudici che hanno valutato la loro chiarezza, efficacia e carisma.



Prima classificata la dottoranda del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, Giulia Lucia con “La sigaretta non smette mai di bruciare… anche quando finisce in mare!”, secondo classificato Riccardo Schiavi, marchigiano dottorando in Astrofisica presso l’Università La Sapienza cha ha parlato di “Giochi di Luce”. Giulia Lucia: «il mio ambito di ricerca è l’ecotossicologia marina e mi sto occupando di valutare l’impatto dei mozziconi di sigaretta in ambiente marino. Ho scelto di partecipare perché amo fare divulgazione scientifica e sensibilizzare più persone possibili alla tutela dell’ambiente, soprattutto marino; questo talent potrebbe aiutarmi a rendere concreta la mia passione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riccardo Schiavi: «mi occupo dello studio della fusione di galassie e ammassi stellari attraverso simulazioni al computer. Amo comunicare la bellezza della scienza cercando di sensibilizzare il pubblico all’uso del metodo scientifico e del pensiero critico anche nella vita quotidiana, per fronteggiare la disinformazione e le false credenze». La giuria che ha scelto i due finalisti che accederanno alla masterclass e alla finale nazionale, era composta dal prof. Gabriele Micozzi Docente Univpm e consulente marketing comunicazione ed organizzazione, Sara Ruschioni Docente di agraria Univpm ed ex finalista Famelab e Chiara Michelon Giornalista e scrittrice. I video saranno disponibili sul canale YouTube di FameLab Italia e dell’Univpm. FAMELAB è una competizione internazional e per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. È un evento ideato dal Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 30 differenti paesi. In Italia l’evento è organizzato da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia.