Social, clima, cultura e salute: secondo ciclo di incontri all'Università Politecnica

Comunicare con i social media, misurare l’invisibile, il rapporto delicato tra clima e foreste, il patrimonio culturale come risorsa e la ricerca negli alimenti per la salute di tutti. Sono questi i temi del secondo ciclo di incontri targati Univpm e pensati per non perdere il legame con il territorio. L’Università Politecnica delle Marche, per dare un segnale di presenza e sostegno a tutta la comunità, ha realizzato una serie di appuntamenti divulgativi. Partiti all’inizio di aprile “Gli incontri di Univpm” proseguono con un secondo ciclo, affrontando tematiche diverse e attuali, con docenti provenienti dalle aree culturali dell’Ateneo, Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. “Gli incontri di Univpm” è un’iniziativa del Rettore Prof. Gian Luca Gregori, curata dal Prof. Francesco Maria Chelli, referente di Ateneo per le relazioni con il territorio.

Il primo ciclo di incontri toccava tematiche diverse: il marketing digitale e l’informatica come alleati in questo periodo di emergenza, il servizio sanitario nazionale alla prova del Coronavirus ma abbiamo parlato anche del pane del futuro e della lievitazione naturale. I prossimi incontri avranno lo stesso intento: dare un contributo formativo rivolto a tutti con uno sguardo al futuro. Gli incontri nascono per coltivare la cosiddetta 'terza missione' dell’Università che si affianca alle missioni tradizionali ovvero l’alta formazione e la ricerca scientifica. La ‘terza missione’, come le altre due, non deve essere trascurata in questo particolare momento in cui è fondamentale intensificare il dialogo con la società per generare momenti, attività, eventi che contribuiscano al benessere di tutta la comunità. I video saranno disponibili sul canale YouTube e sui social dell’Univpm a partire dalle date segnalate. Per vedere tutti i seminari già online ecco il link della playlist.

Il programma

- Martedì 28 aprile 2020

"I mercati sono conversazioni: comunicare con i social media tra pubblicità, hashtag e influencer"

Dott. Luca Marinelli - Post doc researcher del Dipartimento di Management e Docente a contratto presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche

l.marinelli@univpm.it



- Giovedì 30 aprile 2020

“Misurare l’invisibile: le vibrazioni e il suono nella vita quotidiana”

Prof.ssa Milena Martarelli Docente di Misura meccanica e termica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche

m.martarelli@staff.univpm.it

- Martedì 5 maggio 2020

"Clima e foreste: dinamismi e sinergie fra resistenze e resilienze"

Prof. Carlo Urbinati Docente di Selvicoltura e Pianificazione ecologica delle foreste presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche.

c.urbinati@univpm.it



- Giovedì 7 maggio 2020

"Indice glicemico degli alimenti. Dalla ricerca alla pratica clinica"

Prof.ssa Gianna Ferretti, Docente in Biochimica del Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

g.ferretti@univpm.it



- Sabato 9 maggio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il patrimonio culturale: da fragilità a risorsa. Le nuove sfide della formazione”

Prof. Antonello Alici, Docente di Storia dell’Architettura, Corso di laurea in Ingegneria Edile Architettura della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.

a.alici@univpm.it