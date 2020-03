L'università ai tempi del Coronavirus, assenze ed esami: come cambia la didattica

Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 1.3.2020 l'Università Politecnica delle Marche, a fronte dell’emergenza legata al Coronavirus, ha definito un piano di azione per garantire la sicurezza, contenendo al tempo stesso, il disagio della propria comunità accademica e studentesca.

Aspetti legati alla Didattica

Introdotte misure di flessibilità nell’erogazione dei corsi di laurea e nello svolgimento degli esami:

- Per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, caratterizzati da frequenza obbligatoria, gli studenti che non possono seguire le lezioni frontali, devono comunicare tale impossibilità tramite mail a segreteria.medicina@univpm.it. Le assenze non saranno conteggiate sia per l’ammissione agli esami di profitto che per l’iscrizione all’anno successivo.

- A partire da mercoledì 4 marzo 2020, verranno erogate le lezioni anche in modalità a distanza per gli studenti impossibilitati a partecipare alla didattica frontale e comunque per tutti coloro che ne vorranno usufruire. Per la sede di Pesaro le lezioni sono erogate esclusivamente a distanza.

- L'Ateneo garantisce il recupero delle lezioni programmate non svolte durante il periodo di sospensione.

- Gli esami di profitto sospesi saranno riprogrammati da ciascuna area culturale dal giorno 5 marzo 2020al 31 marzo 2020. Gli esami di profitto relativi al Corso di Infermieristica erogato nella sede di Pesaro e gli esami che dovranno essere sostenuti da studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie, saranno svolti a distanza, con modalità comunicate successivamente.

- Le lauree magistrali del Corso di Laurea di Biologia molecolare e applicata si svolgeranno il giorno 4 marzo 2020. Le lauree magistrali della Facoltà di Ingegneria verranno riprogrammate dal giorno 6 marzo 2020. Tutti gli studenti interessati saranno contattati per le specifiche modalità. La proclamazione per le lauree triennali della Facoltà di Ingegneria sarà organizzata successivamente e sarà oggetto di specifica comunicazione. - Le collaborazioni studentesche (150 ore) e i contratti per attività di tutorato hanno ripreso regolarmente dal 2 marzo 2020.