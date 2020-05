“Immuni o no?”, l’app che fa discutere l'Italia in un incontro all’Università

L’App “Immuni”, che secondo il Governo dovrebbe tenere a bada l’espandersi del Coronavirus attraverso la notifica via smartphone dei contatti a rischio, continua a far discutere. Ad Ancona se ne parla anche all’università in un incontro organizzato dall’associazione culturale Gulliver, che farà il punto sui temi della privacy e garanzia della salute. Il seminario online dal titolo “Immuni o no?” si terrà online il prossimo 29 maggio (ore 17,30) e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook Acu Gulliver.

Previsti gli interventi del professor Marco Baldi, docente di sicurezza nelle reti di comunicazione, e Domenico Ursino, docente di laboratorio di Big Data Analytics.

