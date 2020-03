Coronavirus, spazi igienizzati all'università: le misure di sicurezza in aula e non solo

L’Università Politecnica delle Marche ha adottato modifiche nell’organizzazione dei corsi. Dopo aver specificato come cambia la didattica per l’emergenza Coronavirus, l’ateneo spiega anche quali sono le misure igienico-sanitarie introdotte.

Le misure

- Sono state intraprese azioni di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti di studio, lavoro e ricerca (incrementata la frequenza dei servizi di pulizia e sanificazione dei bagni delle strutture universitarie; avviati servizi aggiuntivi di pulizia e sanificazione degli sportelli delle Segreterie studenti; installati, come prescritto dal Ministero della Salute, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani; previsti interventi straordinari di disinfezione con sistema a getto).

- Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno si prevede lo scaglionamento degli accessi, al fine di evitare il sovraffollamento.

- Sono state pubblicate le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti nei locali e nel sito istituzionale.

- Per tutte le attività in presenza programmate dall’Ateneo, saranno adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra le persone.