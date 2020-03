La politecnica progetta il futuro, presentati i nuovi corsi per l'anno accademico 2020-2021

L’Università Politecnica delle Marche ha presentato il ventaglio di corsi per l’anno accademico 2020-2021: arriva la laurea magistrale in Data Science, Management della Sostenibilità, Professionista della salute in tecniche diagnostiche e il nuovo corso di laurea triennale ad orientamento professionale in Sistemi Industriali e dell'Informazione.

Management della sostenibilità ed economia circolare

è un corso di laurea magistrale per formare esperti nell'ambito della gestione della sostenibilità aziendale negli ambiti economico-finanziario, sociale, ambientale e di governance.

Data science per l'economia e le imprese

è un corso di laurea magistrale interdisciplinare per formare un professionista con avanzate competenze sull’analisi di problemi economico-aziendali attraverso metodi per il trattamento dei big-data.

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche

è un corso di laurea magistrale per formare un professionista della salute con elevate competenze nei processi gestionali, organizzativi formativi e di ricerca.

Sistemi Industriali e dell'Informazione

è un corso di laurea triennale ad orientamento professionale con sede a Pesaro, che ha come obiettivo principale quello di fornire competenze nei settori dell'ingegneria elettrica, energetica e meccanica.

Corsi riattivati

Corso di laurea triennale in Ostetricia

il corso ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di Ostetrica/o.

Corso di laurea triennale in Dietistica

il laureato in dietistica organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione e alla dietetica e collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione.

Corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria

la figura professionale dell'Assistente sanitario (DM n.69/1997 e s.m.i.) svolge i suoi compiti nell'ambito della prevenzione, della promozione e dell'educazione alla salute.