Università, incontro tra i Rettori Gregori e Oliviero

L’Università è un bene pubblico e un formidabile patrimonio di idee e di progetti per la società. Il territorio può arricchirsi grazie alla varietà dei contributi disciplinari a cui può attingere. Va in questa direzione l’incontro svolto venerdì 14 febbraio 2020, tra il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Gian Luca Gregori e il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Prof. Maurizio Olivieri.



L’appuntamento, presso il Gruppo Loccioni, è stato utile per verificare le diverse possibilità per attuare progetti comuni nel segno della “terza missione” universitaria. Se la prima e la seconda missione dell’Università sono rispettivamente la didattica e la ricerca, la terza riguarda proprio il territorio e la valorizzazione delle conoscenze per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità.