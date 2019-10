Per la prima volta nelle Marche, professionisti e manager internazionali al seminario di Facciamo31

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ad Ottobre, l’evento business più grande del Centro Italia, il #Seminario2019 Facciamo31 porterà a Pesaro, nelle Marche, ospiti di rilevo e Top Manager di alcune tra le più grandi multinazionali al mondo, tra cui: Coca-Cola HBC, Pirelli, Ferrero e Jaguar Land Rover. In un’unica location, un network composto da 600 imprenditori, provenienti da tutta Italia. Il #Seminario2019 del 25 Ottobre 2019 sarà un’opportunità unica per chi parteciperà, dove sarà possibile ascoltare, apprendere e rimanere aggiornati sulle più efficaci e innovative modalità di “gestione dei clienti”. Quelle stesse strategie messe in atto dai brand più forti al mondo, mediante le quali hanno raggiunto la posizione che occupano attualmente nel mercato e, soprattutto, nelle menti dei loro clienti. Saliranno sul palco: il Dr. Gianmarco Cicuzza, CFO di Jaguar Land Rover, l’ing. Claudio Zanardo, Ceo Italia di Pirelli, il Dr. Giusto Curti, Customer Director di Ferrero, il Dr. Francesco Casoli, Presidente di Elica e il Dr. Marco Pesaresi, Direttore Commerciale di Coca-Cola HBC e non solo. Tra gli speaker, ben due professionisti provenienti dal mondo della Scienza: la Dott.ssa Elena Pattini, collaboratrice del Team del Dr. Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale che ha scoperto l’esistenza dei neuroni specchio ed il Dr. Jacopo Annese, fondatore di The Brain Observatory, centro di ricerca che studia in California il cervello umano. Parteciperanno inoltre due manager di realtà imprenditoriali del nostro territorio: la Dott.ssa Laura Ottaviani, A.D. di Ottaviani S.p.A. ed il Dr. Emanuele Tonti, A.D. di TM service. Per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-clienti-il-seminario-2019-facciamo31-65908410831