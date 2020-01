Visite formative nell'Aula del Consiglio, arrivano gli studenti del "Medi" di Senigallia

ANCONA - Prima visita formativa del 2020 in Aula, nell'ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” per avvicinare i giovani alle istituzioni. Ospiti dell'Assemblea sono stati gli alunni di tre classi quinte, A e B Linguistico e C Scienze applicate, del liceo “Enrico Medi” di Senigallia. Gli studenti, circa 60, sono stati accolti dal Presidente Antonio Mastrovincenzo che ha salutato i ragazzi e risposto alle loro domande, annunciando che la prossima seduta, il 23 gennaio, sarà dedicata al Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, con il coinvolgimento anche delle scuole. Tra le iniziative in programma il disvelamento di sette nuove Pietre d'Inciampo, la cui mappa è da pochi giorni disponibile su Google Maps, attraverso il sito dell'Assemblea: (https://www.consiglio.marche.it/giorno_memoria/index.php).

Al termine della mattinata a Palazzo Leopardi, è stato consegnato l'attestato di partecipazione al progetto “Conoscere il Consiglio”.