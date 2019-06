Termoidraulica, la manodopera non c'è: le aziende pescano dalle scuole

Tempo di Alternanza scuola-lavoro per i ragazzi dell'IIS Laeng-Meucci di Osimo indirizzo impiantistica termoidraulica. Gli allievi del 4° anno coordinati dai prof. Del Zompo e Falcioni, hanno affidato a Confartigianato Impianti il percorso di alternanza scuola lavoro presso le aziende del territorio.

«Quest'anno-riferisce Luca Bocchino, responsabile impiantisti Confartigianato e coordinatore dell'alternanza scuola lavoro- abbiamo avviato nuovi percorsi di integrazione scuola-impresa portando i ragazzi nei centri ricerca di aziende artigiane eccellenti. Infatti proprio a poca distanza dalla scuola, una delle imprese più innovative ha aperto le porte a numerosi ragazzi che a breve entreranno nel mondo del lavoro del settore impiantistico».

«Abbiamo una forte carenza di manodopera specializzata nel settore per questo - riferisce Filippo Luna Presidente degli Impiantisti Confartigianato e titolare della Termocinque srl di Sirolo - abbiamo scelto di accogliere i ragazzi in formazione. E' anche un nostro dovere morale investire sui giovani per aiutarli ad accrescere le competenze e solo collaborando con scuola e famiglie ciò può avvenire. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi temi: un excursus sull’evoluzione degli impianti e della tecnologia; le modalità di funzionamento di un’azienda moderna e all’avanguardia nel settore dell’installazione e della manutenzione termoidraulica; l’analisi di un progetto di ristrutturazione di una casa in legno, in cui convivono sostenibilità e tecnologia. A fine incontro l’azienda ha espresso il proprio ringraziamento ai professori per aver promosso questa collaborazione di valore e agli studenti per l’attenzione e la curiosità con cui hanno ascoltato l’imprenditore.



