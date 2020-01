Lezioni con i tablet, allo scientifico arriva la classe digitale: l'annuncio della preside

CASTELFIDARDO - Continuano nella sede fidardense del “Laeng-Meucci” attività e progetti, alcuni già avviati altri nuovi. «Ho trovato una scuola già ben organizzata, con un team docente motivato, competente ed instancabile – dice la Dirigente prof.ssa Milena Brandoni - gli studenti crescono ed apprendono attraverso molteplici iniziative, fuori e dentro la scuola. È mia intenzione potenziare quelle azioni innovative volte all’acquisizione di competenze digitali, linguistiche e di cittadinanza attiva»

«Una delle idee che realizzeremo riguarda l’utilizzo sistematico del tablet nella didattica disciplinare, con la formazione di una classe digitale al Liceo Scientifico. Incrementeremo, inoltre, le uscite didattiche sia in Italia che all’estero, convinti che gli scambi e i contatti con altre realtà possano migliorare la nostra formazione culturale e la personalità in crescita dei nostri ragazzi. Sottolineo, quindi, che lavoreremo per incrementare il senso di responsabilità civico degli studenti, al fine di stimolare il loro impegno attivo e il coinvolgimento diretto nella società che ha sempre più bisogno di energie giovani e costruttive». Annunciata anche la nascita di un Istituto Tecnico per l'Elettronica Musicale.