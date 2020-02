Gli studenti delle Faiani si prendono cura delle fioriere del centro storico

ANCONA - Piccoli giardinieri in azione questa mattina in corso Garibaldi, sotto lo sguardo incuriosito e ammirato dei passanti. Alcune classi delle scuole primarie Faiani, accompagnare dalle insegnanti e da operatori del Comune, si sono presentati con tutto il necessario equipaggiamento per lavori di pulizia e giardinaggio provvedendo a ripulire le fioriere collocate lungo l'arteria principale del capoluogo. Fatto questo, i bambini hanno messo quindi a dimora piantine fiorite in ogni contenitore, con il tocco finale di un cuoricino con la scritta “I love Ancona”, in occasione della festa di San Valentino.

L'iniziativa è stata condotta in collaborazione di buona parte dei commercianti di corso Garibaldi che già da tempo si sono assunti l'impegno di annaffiare e custodire le fioriere in prossimità dei rispettivi negozi. «La cura della città- ha commentato l'assessore alle Politiche Educative, affiancata dalla presidente del consiglio comunale Susanna Dini- inizia dall'educazione dei cittadini più piccoli. Ringrazio la scuola e i genitori che hanno avuto la capacità di accogliere questa iniziativa e di trasmettere questo messaggio agli scolari che faranno sicuramente tesoro di questa esperienza».