Giovani in difficoltà, riattivato il servizio online di assistenza educativa e scolastica

Un sostegno concreto ai cittadini più esposti e fragili. Il Comune di Loreto continua la propria opera di vicinanza alla comunità in queste settimane di isolamento e di maggiore incertezza. È stato riattivato, infatti, grazie ad una delibera di giunta, il servizio di assistenza educativa-scolastica rivolto ai ragazzi con difficoltà di apprendimento.

«Riprende quindi con una veste del tutto nuova, on line, un servizio molto importante per la comunità, che si è dovuto interrompere a causa dell'emergenza sanitaria - ha specificato il sindaco Paolo Niccoletti - Il servizio è organizzato dai servizi sociali comunali di concerto con l'equipe dei servizi socio sanitari che segue i ragazzi e con la collaborazione della cooperativa Medihospes."Questa iniziativa testimonia che stiamo provando a tornare sui sentieri di una parziale normalità, compatibilmente con le norme cui dobbiamo rispondere, anche da un punto di vista didattico, il tutto a vantaggio soprattutto di quelle fasce della popolazione più debole che hanno ancora maggiore necessità di un supporto e che come amministrazione comunale non vogliamo in alcun modo lasciare indietro. In questo senso diventa fondamentale anche il contributo che può arrivare dalla tecnologia nel raggiungere il più elevato numero possibile di cittadini».