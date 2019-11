British Key For School, le scuole più “internazionali” certificate dalla Carifac

Nella sala assemblee della Fondazione Carifac di Fabriano, l’8 e 9 ottobre, 179 studenti delle scuole medie dei tre Istituti Comprensivi di Fabriano: Aldo Moro, Fernanda Imondi Romagnoli e Marco Polo, insieme agli studenti della scuola media Italo Carlonidi Cerreto D’Esi, Bartolini di Cupramontana e di Arcevia hanno ricevuto la certificazione British Key For Schools. Cresce ancora la percentuale degli studenti certificati “con lode”. «Come Fondazione abbiamo deciso di intraprendere questo percorso perché è fondamentale fornire ai nostri ragazzi tutti gli strumenti necessari per poter competere in un mondo dove sono prioritarie la conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie. Nello spirito che da sempre ci anima, abbiano sostenuto le competenze linguistiche offrendo gratuitamente la certificazione per l’inglese agli studenti di terza media. Prima del nostro intervento solo il 20% conseguiva il British Key For Schools. Ora siamo oltre al 50% e abbiamo registrato le più alte medie di profitto nei risultati. Un risultato che ci ha suggerito di prevedere un intervento anche nelle scuole superiori di secondo grado per quanto concerne le certificazioni successive», ha evidenziato il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani.

I numeri

I numeri, effettivamente, testimoniano questa crescita sia in termini quantitativi, studenti partecipanti e scuole coinvolte; che in termini qualitativi, percentuale di certificazioni ben superiore alla media globale: 20,4% di Pass whit distinction fra le scuole aderenti al progetto promosso dalla Fondazione Carifac contro il 16,9% di media che si registra in altre Regioni italiane con progettualità simile. Nello specifico, questi i risultati conseguiti per l’anno scolastico 2018/2019: Arcevia, 30 studenti: 3 Pass with distinction; 4 Pass with merit; 15 Pass; 8 A1; Cupramontana, 25 studenti: 2 Pass with distinction; 4 Pass with merit; 8 Pass; 11 A1; Marco Polo Fabriano, 43 studenti: 7 Pass with distinction; 8 Pass with merit; 19 Pass; 8 A1; Sassoferrato, 34 studenti: 1 Pass with distinction; 9 Pass with merit; 16 Pass; 8 A1; Aldo Moro Fabriano, 36 studenti: 13 Pass with distinction; 15 Pass with merit; 7 Pass; 1 A1; Gentile Fabriano, 43 studenti: 9 Pass with distinction; 16 Pass with merit; 14 Pass; 4 A1; Cerreto D’Esi, 17 studenti: 3 Pass with distinction; 5 Pass with merit; 7 Pass; 2 A1. Dati che dimostrano il sempre crescente impegno degli studenti nello studio e le competenze degli insegnanti che hanno permesso ai ragazzi di conseguire una valutazione alta per ottenere le certificazioni Cambridge. L’attestato di merito è stato consegnato dai rappresentanti delle due scuole di formazione linguistica che hanno realizzato i corsi: “In Lingua Pesaro” e “The Victoria Company”. All’evento hanno partecipato oltre al prof. Dennis Luigi Censi, responsabile del settore istruzione all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carifac di Fabriano, il segretario generale dell’Ente, dott. Marco Boldrini, dirigenti scolastici, docenti di lingua e, ovviamente, i genitori degli alunni premiati.