I banchi sono quelli del Consiglio Regionale, gli alunni a Palazzo delle Marche

Nuova visita formativa nell'ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare i giovani alle istituzioni. Protagonisti gli alunni di due quinte classi della scuola primaria “Conero” di Ancona, Istituto comprensivo “Augusto Scocchera”. Circa quaranta studenti sono arrivati aula consiliare, prima dell'inizio della seduta consiliare, accompagnati da tre insegnanti. Ad accoglierli il Presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, e il consigliere regionale Gianni Maggi che hanno illustrato compiti e funzionamento del Consiglio regionale e risposto a numerose domande.

Prima di lasciare l'aula, “flash mob” sulle parole dell'Infinito di Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario della sua stesura. Gli alunni hanno letto il capolavoro del poeta di Recanati insieme al Presidente dell'Assemblea Mastrovincenzo. In ricordo della mattinata, le due classi (V A e V B) hanno ricevuto l'attestato di partecipazione al progetto “Conoscere il Consiglio”, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti marchigiani con visite nella sede istituzionale dell'Assemblea legislativa e in aula consiliare, laboratori, iniziative formative e di alternanza scuola-lavoro