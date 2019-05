Le scuole si sfidano a colpi di ecologia, tutti i vincitori del progetto "Roarr!"

Sensibilità ecologica, passione per la raccolte di figurine e sano spirito di competizione: ecco gli ingredienti che hanno decretato il grande successo della seconda edizione di Roarr!, progetto di educazione ambientale promosso da Estra e Straligut Teatro. Venerdì mattina, presso l'aula consiliare del Comune di Ancona, si è svolta la premiazione dell'area anconetana e sono stati resi pubblici i risultati della gara, con l’assegnazione dei riconoscimenti alle classi vincitrici. Presenti Tiziana Borini, Assessore alle politiche educative del Comune di Ancona, Leonardo Boldrini referente progetti del Comune di Ancona, Fabio Frangipani, Social Responsibility e Ricerca Fondi Europei e Nazionali Estra S.p.A., Carmen Sessa, referente progetto per Straligut Teatro e Marina Ortolani, Presidente ATGTP (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata).

La gara

Complessivamente nella provincia di Ancona erano in gara 15 istituti scolastici di 10 Comuni. Una sfida a colpi di “ce l’ho” e “ manca”, che ha coinvolto e appassionato migliaia di alunni delle scuole primarie, non solo della provincia di Ancona, ma anche di Arezzo, Prato e Siena impegnati, con le rispettive famiglie, in una caccia al tesoro fotografica. Oggetto del “safari” 50 eco-azioni, buone pratiche a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi, da fotografare e “incollare” su album virtuali, uno per ciascuna delle classi partecipanti. Ogni eco-azione incollata fa accumulare punti, così come (novità di quest’anno) le condivisioni sui social network.

I vincitori

Tanto impegno ed entusiasmo è stato premiato con un ricco catalogo di attività teatrali e ambientali. Le classi che hanno ottenuto i migliori risultati sono state, nel capoluogo, la I e II A della “Alighieri”, la scuola di “Pietralacroce” con ben 5 classi vincitrici (I A, I B, II A, III A, III B).

Bravissimi anche gli alunni della “De Amicis” di Montemarciano (III A), della Raffaello Sanzio di Marina di Montemarciano (III A), della “Osmani” di Angeli di Rosora (II A) e della terza elementare di Padiglione di Osimo. I premi di Roarr consistevano in laboratori ambientali curati da Legambiente Marche, laboratori teatrali e biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli di teatro per ragazzi più interessanti a livello nazionale. Infine alla scuola “Faiani” di Ancona, che si è dimostrata particolarmente sensibile, è stato consegnato un attestato di riconoscimento. Successo anche per Estraclick, il concorso “social” realizzato in partnership con Estra, che ha premiato, con buoni per l’acquisto di materiale didattico, le fotografie di azioni amiche dell’ambiente con più “like” sulla pagina Facebook di Roarr!. Quasi 80.000 gli utenti raggiunti e più di 29.000 interazioni.

I numeri

I numeri non dicono tutto, ma possono dare un ordine di grandezza dei risultati raggiunti: quasi 6.000 le fotografie raccolte in provincia di Ancona da ben 800 studenti. Complessivamente sono state collezionate 27.000 foto da 3.200 studenti. Registrate, inoltre, oltre mezzo milione di visite al sito e 146.000 condivisioni sui social, ad allargare in maniera esponenziale il bacino di persone raggiunte e coinvolte dal progetto. «Apprezziamo tantissimo – ha esordito Tiziana Borini- Assessore alle politiche educative del Comune- il lavoro fatto, perfettamente in linea con i tanti progetti di educazione ambientale che, come assessorato, stiamo portando avanti. Questa iniziativa è particolarmente interessante, mi è piaciuta molto l’idea di sensibilizzare i bambini, invitandoli a mettere a confronto immagini che ritraggono comportamenti corretti con altre che mettono in luce abitudini sbagliate. Un modo per imparare a rispettare l’ambiente divertendosi e spronare contemporaneamente gli adulti ad una maggiore consapevolezza sulle problematiche ambientali».



Gallery