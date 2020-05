Progetto “Roarr” ai titoli di coda, nella sfida per l'ambiente vince la scuola anconetana

Da pochi giorni si sono concluse le attività di ROARR!, progetto educativo promosso da Straligut ed Estra in collaborazione con numerosi partner. All’iniziativa di educazione ambientale hanno preso parte più di 4.500 alunni di 179 classi di scuole primarie di Arezzo, Grosseto, Prato, Siena, Perugia e Ancona che hanno dato vita ad una gara ecologica, andando alla ricerca di azioni amiche dell’ambiente e raccogliendo in modo differenziato tappi di acciaio, alluminio, plastica e sughero. Ad Ancona e provincia la sfida si è conclusa con la vittoria delle seguenti classi: la 2A della “IV Novembre” e la 2B della “Faiani”, entrambe nel capoluogo, la 3C della “Leopardi” di Senigallia e la 2A della “Mazzini” di Castelfidardo. Quasi 40mila le foto raccolte: tutte azioni per aiutare il Pianeta immortalate dai bambini e dalle loro famiglie e “incollate” negli album online sul sito www.roarr.it. Quasi due milioni sono invece i tappi raccolti, una vera e propria montagna di materiale da avviare al riciclo grazie alla partecipazione dei partner Ricrea. Gli incontri in classe, i cosiddetti “Giuramenti di ROARR”, si sono svolti in via sperimentale in videochiamata, una modalità di didattica a distanza. Grazie alla disponibilità delle maestre, i piccoli alunni hanno potuto porre domande, condividere materiale e interagire in maniera diretta e divertente. Su Facebook è proseguito invece Estraclick, il contest social che ha premiato con buoni acquisto per materiale didattico le foto più votate dagli utenti.

«E’ un progetto a misura di bambino, che educa al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse attraverso il gioco, la gara, il linguaggio teatrale e l’uso intelligente dei social. Non a caso ha continuato a mostrare la sua forza attrattiva nel tempo e una crescita esponenziale che è andata bel oltre le nostre aspettative. Oggi possiamo orgogliosamente dichiarare che “Roarr!”, grazie alla collaborazione sviluppata con Straligut Teatro, è il nostro progetto scolastico di punta per la fascia dei più piccoli» sottolinea Francesco Macrì, presidente di Estra SpA. «Con questa edizione il progetto cresce non solo in termini numerici, ma soprattutto nel coinvolgimento della community che si è creata. Una comunità che condivide gli obiettivi di ROARR!, facendo suoi gli stimoli e le innovazioni, predisposta al cambiamento e alla diffusione di buone pratiche ambientali attraverso il digitale e i canali social» dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut.