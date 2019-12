Premio eTwinning all'Istituto Comprensivo Solari" di Loreto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Si è svolta dal 2 al 4 Dicembre 2019 a Bari, l’annuale Conferenza nazionale eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole.Il programma della Conferenza ha incluso anche la cerimonia dei “Premi nazionali eTwinning 2019” durante la quale sono stati premiati alcuni dei migliori progetti eTwinning svolti nell’a.s. 2018/19. Tra più di 1500 candidature provenienti da tutta Italia, l’Istituto Comprensivo “Solari” di Loreto (AN) si è aggiudicato il Premio Nazionale per la categoria “Infanzia” con il progetto “Misteri nei musei- Mysteries at the museums”.Il progetto, premiato per i criteri di innovazione pedagogica, integrazione curricolare, comunicazione, scambio e collaborazione fra le scuole partner, uso della tecnologia, risultati, impatto e documentazione, è stato realizzato da due sezioni di 4-5 anni della scuola dell’infanzia “B.Gigli” e coordinato dalle docenti Ambra Coccia e Carmela Anna Del Popolo. Le insegnanti, accompagnate dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Luigia Romagnoli, hanno ricevuto in premio una targa e un buono da spendere in materiale didattico. Il progetto ha visto i bambini coinvolti scoprire il patrimonio culturale del proprio paese e del paese partner, la Grecia, attraverso attività ludiche, stimolanti e creative. Il percorso, durato tutto l’anno scolastico, è partito dalla Grecia, in particolare dal museo di Maratona, ed è continuato attraverso la conoscenza dei musei di Ioannina, Salonicco, Dion, Thebes, Loreto e Vravrona. I bambini, tutti molto coinvolti, hanno avuto modo di conoscere non solo alcune opere d’arte presenti nei musei visitati virtualmente, ma attraverso questo percorso hanno avuto la possibilità di conoscere tra gli altri, la storia di personaggi storici come Alessandro Magno, ma anche di figure mitologiche come Zeus e sua moglie Era, Artemide e Ercole. Inoltre hanno condiviso con i loro coetanei greci la storia del loro paese, Loreto, e della leggenda della traslazione della Santa Casa, secondo la quale la casa di Nazareth dove Gesù viveva con Maria e Giuseppe, fu trasportata in volo dagli angeli sul colle di Loreto. Il percorso si è avvalso dell’uso delle tecnologie, i bambini hanno usato sia la Lim presente a scuola che alcuni tablet, hanno giocato con dei divertenti web tools, differenziando le attività a seconda delle fasi del progetto, hanno utilizzato la robotica ed hanno portato avanti diverse attività collaborative come per esempio un libro virtuale, delle attività grafico-pittoriche e diversi giochi online. Il progetto si è concluso con la premiazione dei bambini in un momento di festa che ha visto coinvolti anche i genitori, in cui i piccoli alunni sono stati premiati con un diploma.

Gallery