Arriva l’Istituto Tecnico per l’Elettronica Musicale, è tra i primi in Italia

A partire dal prossimo anno scolastico a Castelfidardo è previsto l’ampliamento dell’offerta formativa con la nascita di un Istituto Tecnico per Elettronica Musicale, tra i primi in Italia, sostenuto dall’amministrazione per intercettare le richieste del distretto industriale dello strumento musicale, da sempre fulcro della realtà locale. L’annuncio arriva con una nota del Comune. Si tratta di un corso ex novo in partenza nell'istituto "Laeng - Meucci".

Il corso avrà la finalità di unire sapientemente le conoscenze di teoria e tecnologia musicale con le competenze specifiche nel campo della costruzione di sistemi elettronici di generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali audio. I tradizionali laboratori di Elettronica ed Elettrotecnica verranno in parte adattati e finalizzati alla programmazione specifica di controllori, processori e DSP in campo audio. Per ulteriori informazioni su questo e gli altri corsi di studio proposti, c’è l’opportunità di visitare l’Istituto durante le giornate di Scuola Aperta (domenica 12 gennaio dalle 10.00 alle 17.00 e sabato 25 gennaio dalle 15.00 alle 19.00) e di prenotare i laboratori pomeridiani compilando il modulo disponibile sul sito della scuola.