Spazi educativi, inaugurato il primo HUB scolastico ad Ancona

E' stato inaugurato ieri pomeriggio con una bella e partecipata cerimonia presso la scuola secondaria di primo grado "Leopardi" (Istituto comprensivo Novelli Natalucci), il primo HUB scolastico, un nuovo spazio educativo a disposizione degli studenti, ricavato da un locale dell'edificio adattato a biblioteca.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto "Intrecci Educativi"- Sistema comunitario per l'apprendimento delle competenze di vita che vede coinvolte alcune scuole della regione Marche. La finalità della attivazione degli “hub” è quella di contrastare la povertà educativa, prevenendo precocemente le varie forme di disagio- dalla dispersione e abbandono scolastico, al bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile e al contempo creare occasioni per rafforzare le life skills, vale a dire le abilità cognitive, emotive e relazionali di base. Dal mese di settembre a dicembre alle “Leopardi” e nelle altre scuole sono stati realizzati due hub, spazi di incontri e connessioni che saranno aperti alla comunità territoriale, un luogo di incontro e di connessione che determini la costruzione di un senso di accoglienza, inclusione, identità comunitaria. Gli hub come la biblioteca delle “Leopardi” sono realizzati ascoltando le idee che i ragazzi hanno di uno spazio condiviso e destinato a loro e alla loro socialità.

Oltre ad essere utilizzati nelle attività mattutine, saranno anche i luoghi dove si svolgeranno i laboratori pomeridiani scelti dalle scuole, con i bambini e con i ragazzi, a partire dai prossimi giorni. Inoltre ospiteranno gli incontri di formazione per genitori ed educatori in cui si cercherà di gettare le basi per la costruzione di una comunità educante accogliente ed inclusiva. Ad allietare la cerimonia inaugurale (vedi foto) l'esibizione dell'orchestra e del coro Musica insieme formati da ragazzi delle “Leopardi” e delle “Pascoli”. Il prossimo hub scolastico verrà inaugurato il 25 febbraio alla scuola secondaria di primo grado “Podesti”