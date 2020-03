Mobilità 2020-2021 per docenti e personale ATA: al via le domande

Pubblicata l’ordinanza di mobilità 2020 insegnanti e personale ATA. Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2020 per i docenti e fino al 27 aprile per il personale ATA. Con l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, trasmessa con la nota n. 6904 del 24 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha dato il via alla mobilità del personale docente, educativo e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) per l’anno scolastico 2020/2021.

Scadenze presentazione domande

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. La pubblicazione degli esiti avverrà il 26 giugno.

Il personale educativo potrà fare domanda dal 4 al 28 maggio 2020. Gli esiti verranno pubblicati il 10 luglio.

Il personale ATA potrà presentare domanda dall’1 al 27 aprile 2020. La pubblicazione dei movimenti avverrà il 2 luglio.

Modalità di presentazione domande

Coloro che partecipano alla mobilità volontaria o coloro che presentano domanda condizionata poiché dichiarati soprannumerari entro il termine ultimo di presentazione dovranno presentare la domanda online sul sito IstanzeOnline. Invece, il personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza delle domande dovrà presentare domanda in forma cartacea, compilando il modulo predisposto dal Miur e inviandolo all’Ufficio Scolastico territorialmente competente tramite l’istituzione scolastica di servizio.

