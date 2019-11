Arriva la "MasterChef" degli studenti, è sfida nelle cucine della scuola con il progetto Open

E’ ormai tutto pronto per la presentazione del progetto Open, che si terrà il prossimo giovedì 28 novembre presso il palaPanzini a partire dalle ore 9. Saranno presenti rappresentanti del mondo istituzionale, dello sport e della scuola che porteranno la loro testimonianza a partire dal dirigente scolastico Alessandro Impoco che presenterà il progetto seguito dal Presidente Regione Marche Luca Ceriscioli, dal Sindaco Maurizio Mangialardi .Il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti parlerà dell’alto valore della scuola come volano sociale. Porteranno anche il loro saluto i Rappresentanti d'Istituto Alunni: Matteo Carloni, Melissa Gelsomini, Federica Ieronfantico, Micole De Capua, il Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto: Luigi Diamanti ed Primo e secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico Goffredo Giovanelli e Lucia Paolini. Inoltre sara’ presentato il premio borsa di studio Piccolo Mozart della cucina dedicato a Michele Baron da parte della mamma Ida Farnelli e dal papà Andrea Baron che vede come testimonial e garante lo chef tristellato Mauro Uliassi, anche lui presente per parlare ai ragazzi. Per gli sportivi sarà presente la pongista senigalliese Sabrina Moretti,esempio per gli studenti di determinazione ed impegno.

Ma cos’è Open? E’ un idea che si concretizzerà in un evento didattico-formativo della durata di 7 giorni continuativi, vedrà gareggiare tra di loro le squadre, composte da 15 alunni ciascuna, provenienti dalle 20 regioni d’Italia e dalle scuole europee gemellate con la città di Senigallia e con l’Istituto “A. Panzini nelle sue 5 cucine, 4 bar, 10 aule dedicate, 2 sale conferenza, 5 laboratori didattici, 2 Hall,”. Gli studenti del Panzini seguiranno tutta la logistica assistendo e supportando i loro colleghi, gestiranno i regolamenti, faranno parte delle giurie. L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Panzini” ha una tradizione e una storia importante, è una scuola territoriale dell’innovazione, aperta e concepita come laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, matura le esperienze del passato, orienta il presente e vive proiettato verso il futuro. In continuità con le esperienze di eccellenza già realizzate negli oltre 50 anni di storia, nell’a.s. 2019/2020 nasce il progetto “Open” grazie ad una concertazione proattiva tra docenti, alunni, personale, realtà del territorio e stakeholders vari.

"Open è un’idea rivoluzionaria oltreché un progetto ambizioso e all’avanguardia, dunque un’innovazione culturale che modificherà per sempre il modo di fare e concepire la scuola italiana - scrive il Panzini in una nota stampa - Open risulta essere un progetto così vasto e dalle potenzialità talmente sconfinate da abbracciare tutte le tematiche suggerite dall’Agenda Europa 2030, dai temi dell’istruzione allo sviluppo sostenibile, dal turismo all’educazione all’imprenditorialità ed ancora certifica tutte le competenze trasversali promosse dal Consiglio d’Europa con la Raccomandazione 2018 relativamente alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. OPEN rappresenta una nuova modalità di fare istruzione sostenibile, Open è il futuro dell’educazione, Open l’anima positiva della gioventù che vuole risultare protagonista e guida del cambiamento. Gli studenti del “Panzini” impegnandosi in questa sfida propositiva diventano protagonisti delle nuove strategie educative dell’istruzione pubblica, nonché volano di coesione, sviluppo civico ed economico della città di Senigallia e della Regione Marche. In un contesto dove l’attenzione alla corretta alimentazione come forma di prevenzione e sostenibilità assume sempre più centralità e rilevanza, Open rappresenta una risposta solida ed interessante proprio perché scaturita dagli studenti che vogliono far sentire la loro voce in merito. Open pertanto rappresenta un progetto di sviluppo scolastico e territoriale, si concentra sui concetti di educazione all’imprenditorialità e di cittadinanza europea e si pone in evidenza quale nuova chiave di dialogo tra popoli nei contemporanei contesti multiculturali. Con il termine Open gli studenti del “Panzini“ vogliono esprimere un concetto d’inclusività che comprenda le scienze e ogni passione culturale e ritengono di valorizzare la diversità in uno spazio creativo sempre in continua ridefinizione. Pertanto loro sono Open, obiettivi sono tanti ambiziosi quanto possibili perché dobbiamo e soprattutto vogliamo credere nel futuro dei nostri Ragazzi".