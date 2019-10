A scuola si legge a voce alta, le iniziative di "Libriamoci": da Rodari ai cambiamenti climatici

La Biblioteca Ragazzi promuove la lettura fin dai primi mesi di vita e garantisce il diritto all’accesso gratuito e libero all’informazione collaborando con le scuole attraverso visite guidate mattutine, laboratori e attività finalizzati alla conoscenza, alla fruizione delle proprie collezioni in particolare nel tempo extra-scolastico da parte dell’utenza dei bambini e dei ragazzi. Fino al prossimo dicembre la biblioteca ragazzi “A. Novelli” aderisce ai principali eventi organizzati dal MAB, dal MIUR e dal Centro del libro e della lettura coinvolgendo tutte le scuole del Comune di Ancona. Il prossimo in programma è "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” (11-16 novembre).

Libriamoci

L’iniziativa viene promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura (libriamociascuola.it). Lo scopo di Libriamoci é quello di divulgare ai più giovani la bellezza della lettura ad voce alta e il suo potere di coinvolgimento inserendo nelle attività scolastiche delle sei giornate momenti di lettura ad alta voce svincolati da ogni valutazione scolastica. I filoni tematici suggeriti sono tre:

-Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista delle celebrazioni del centenario dalla nascita;

-Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici;

-La finestra sul mondo: perché leggere i giornali, un tema che emergerà soprattutto durante le letture di giornali in classe e attraverso le riflessioni con i giornalisti che aderiranno come lettori.

Gli insegnanti interessati a partecipare all’iniziativa di Libriamoci possono inviare una mail entro giovedì 31 ottobre all'indirizzo biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it,

Informazioni

Biblioteca ragazzi “A. Novelli”

Via Fanti 9 – 60121 Ancona

071 222 5022

biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it

Facebook: Biblioteca dei Ragazzi-Nati per Leggere Ancona