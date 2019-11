Artisti e politici leggono per i bambini, "Libriamoci" incanta gli alunni

Prosegue fino a sabato 16 novembre la sesta edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, iniziativa nazionale rivolta alle scuole di tutta Italia, dall'infanzia alle superiori, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura. Lo scopo di “Libriamoci” è quello di divulgare tra i più giovani la bellezza della lettura ad alta voce e mostrare loro il suo potere di coinvolgimento, inserendo nelle attività scolastiche momenti di lettura ad alta voce svincolati da ogni genere di valutazione.

Le scuole

Ad Ancona la Biblioteca Benincasa ha organizzato l' iniziativa attraverso la Biblioteca Ragazzi “A. Novelli” del Comune, che l'ha promossa e la sostiene in tutte le scuole della città, da quelle dell' infanzia agli istituti superiori. Quest'anno partecipano a “Libriamoci” plessi interi come quelli De Amicis-Tommaseo-Ferrucci, Pie Venerini, Donatello, Pascoli-Leopardi. Vi sono nuove presenze, come il nido Albero delle Coccole e il Liceo Rinaldini, per un totale di 1.755 tra bambini e ragazzi partecipanti.

Artisti e istituzioni

L'iniziativa che ha incontrato il maggior coinvolgimento è stata la lettura ad alta voce nelle classi con la disponibilità a partecipare al progetto come lettori di tante persone, cittadini, uomini e donne delle istituzioni amministrative della città di Ancona, volontari, bibliotecari, giornalisti, attori, scrittori e poeti, giovani, tra questi l'attrice Paola Giorgi, la scrittrice Rina Bontempi e il poeta Fabio Serpilli, i giornalisti Maurizio Socci e Federica Zandri, l'assessore Paolo Marasca, Susanna Dini, presidente del Consiglio Comunale di Ancona, Chiara Censi; Angelo Eliantonio, Mirella Giangiacomi; Massimo Fazzini; Lucia Trenta.

