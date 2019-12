Nuovo laboratorio per gli ottici di domani, taglio del nastro al Podesti - Calzecchi Onesti

Giornata importante quella di mercoledì 4 dicembre 2019 per la comunità scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona. All’interno dei locali della scuola è stato infatti inaugurato il nuovo Laboratorio Ottico, ad uso delle classi del corso Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico, del sistema dell’Istruzione Professionale.Il taglio del nastro è avvenuto alle 11.45 alla presenza dello staff dell’Istituto, dei rappresentanti delle istituzioni, degli studenti e delle famiglie. Il diplomato, come recita il profilo professionale stesso, “possiede le competenze necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente”.

Importanti dunque gli sbocchi professionali del percorso didattico: negozi o laboratori di ottica, aziende di fornitura e/o produzione di materiale oftalmico, strutture sanitarie pubbliche o private. Notevole altresì la richiesta da parte del mondo del lavoro di figure specializzate in questo settore così come evidenziato in coro da Daniela Larice in rappresentanza della Confartigianato e Simone Carotti, consulente del lavoro, che non sono voluti entrambi mancare a questo importante appuntamento sottolineando con la loro presenza l’attenzione da parte dei soggetti pubblici e privati esterni alla scuola verso realtà che si occupano di formazione di figure professionali pronte per il mercato del lavoro, specie per i settori dove la richiesta è maggiore. Il nuovo Dirigente scolastico Laura Castellana ha sottolineato l’impegno della scuola deciso e costante nel promuovere azioni volte al miglioramento delle competenze professionali degli studenti che decidono di frequentare l’istituto esortando gli studenti stessi a far tesoro di ciò che la scuola mette loro a disposizione.