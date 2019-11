Iscrizione alla scuola per l'infanzia, date e modalità per il 2020-2021

Gennaio, anno nuovo e tempo di iscrizione a scuola. Per i bambini che dovranno frequentare le scuole dell’infanzia nell’anno 2020-2021 le iscrizioni andranno presentate dal 7 al 31 gennaio.

La procedura non potrà essere eseguita online, ma solo cartacea nella scuola scelta. Il modulo è allegato alla circolare del Ministero dell’Istruzione (Allegato Scheda A), accessibile attraverso questo link.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre possono iscriversi, su richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. In caso di domande in eccedenza, hanno la precedenza i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 è subordinata:

-alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

-alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni

-alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

Ricordiamo che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Concludiamo con gli orari della scuola dell’infanzia da specificare all’interno della domanda. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore. Ricordiamo, infine, che la scuola comunicherà per iscritto agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento della domanda, al fine di consentire l'iscrizione in un’altra scuola.

Scuole dell’infanzia comunali ad Ancona

L'elenco delle scuole dell'infanzia comunali ad Ancona

Mazzini, Via Fanti 10

Redipuglia, via Redipuglia, 35

Jean Piaget, via Montegrappa

Garibaldi – Faiani, via Oberdan, 27

Giulio Verne via Tiziano,48

XXV Aprile, via XXV Aprile

Regina Margherita, via Sebenico, 22

Gramsci, via Brodolini, 21

Aporti, via Fornaci Comunali

Anna Freud, via Pola

Acquario, via della Ferrovia

Casa Bambini, via Podgora 30

Fantasia, via Fermo

Sabin, via Camerino

Verbena, via Petrarca

Varano, frazione Varano

Grillo Parlante, via Bufalini

Alba Serena, via Misa

Sirenetta, via Mercantini 11

La Ginestra, via Flavia 2

Primavera, via Brecce Bianche 72/a

La Gabbianella, via Togliatti 60

Manzotti, via Sappanico

La Giostra, Fraz. Montesicuro

Peter Pan, via Candia

Tombari, via dell’Artigianato 26

Pinocchio, via Montagnola 105

Aspio Vecchio, via Aspio Vecchio