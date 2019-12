Festa dell'albero, venerdì l'ultimo appuntamento con i laboratori artistici

Si sono conclusi nella mattinata di venerdì 13 dicembre, nella scuola dell’infanzia L’Aquilone, i laboratori artistici per i bambini delle materne legati alla Festa dell’Albero con l’arteterapeuta in formazione Benedetta Antonella Ortenzio, tirocinante del Centro Ambiente e Pace del Comune di Falconara.

Ortenzio, nel pomeriggio di venerdì, ha poi accolto in biblioteca insieme agli educatori del Cea i bimbi dagli otto anni in su per l’iniziativa "Il libro manifesto", laboratorio con materiale di recupero donato dal Centro del Riuso: l’appuntamento era legato al progetto "Una bottiglia per un libro", promosso dalla biblioteca comunale, dal Cea con il sostegno di Legambiente, Cifa Onlus e associazione Ipazia. Il prossimo laboratorio in biblioteca è gia organizzato per il 23 gennaio