Gli alunni del Dante Alighieri piantano la quercia del Dono Day

FALCONARA - I bimbi delle classi IV A e IV B della scuola Dante Alighieri sono stati protagonisti, nella mattinata di sabato 7 dicembre, di un nuovo appuntamento della Festa dell'albero. I ragazzini, accompagnati dai loro insegnanti, hanno piantato una quercia in un'area verde di via Volta, vicino al parco Baden Powell, insieme all'assessore all'Ambiente Valentina Barchiesi e alla coordinatrice del Centro ambiente e pace del Comune Laura Faccenda.

Per gli alunni di Falconara Alta si è trattato di una doppia festa: la quercia che è stata messa a dimora è la stessa che i bambini avevano regalato al Comune il 4 ottobre scorso, in occasione del Dono Day. Sabato hanno visto realizzato l'impegno preso dal Comune di piantare la piccola quercia in un'area verde del quartiere, dopo aver atteso la stagione e l'occasione giusta per la messa a dimora. "Ringrazio i bambini e le insegnanti per il grande dono che hanno voluto fare alla città - dice l'assessore Barchiesi -. Non solo in questi mesi si sono presi cura di una piccola quercia da loro seminata, ma hanno voluto restituire ai falconaresi un ulteriore albero, pronto per essere trapiantato, diventandone custodi".