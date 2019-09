Nuovo laboratorio di informatica a scuola, pc di ultima generazione e un occhio al green

Mentre proseguono i lavori di ampliamento del plesso, l’Istituto “Einstein Nebbia” di Loreto ha ricevuto la Fondazione Carilo e le Istituzioni cittadine per l’inaugurazione di un nuovo laboratorio informatico, dotato di 24 postazioni di lavoro e computer di ultima generazione, che sono già a disposizione degli oltre mille studenti iscritti ai corsi.

L’evento attesta la prosecuzione della collaborazione tra la scuola e il territorio e anche l’ammodernamento delle strutture informatiche contribuirà, secondo il Dirigente Scolastico, Professor Gabriele Torquati, «a creare un’offerta formativa all’avanguardia, che aiuti gli studenti a cresce nel sapere ma soprattutto nel saper fare, e cioè nell’acquisizione di quelle capacità tecnico-professionali fondamentali per alimentare il ricambio generazionale nel mondo del lavoro nella zona». E proprio su queste sensibilità ha posto l’accento Fulvia Marchiani, presidente della Fondazione Carilo:«Anche in questa occasione, e lo faccio con grande orgoglio, ribadisco la vicinanza della Fondazione ai giovani che si apprestano a lanciarsi nel mondo del lavoro. In questo, riteniamo fondamentale anche il ruolo della comunicazione per arrivare a sviluppare le potenzialità operative dei ragazzi e per guardare insieme al loro futuro». I vecchi pc, oggi sostituiti nella nuova aula, sono stati affidati al personale del ramo informatico dell’Istituto Tecnico “Meucci” di Castelfidardo, che li ricondizioneranno. Nel progetto sono coinvolti i ragazzi diversamente abili di entrambi gli istituti che, al termine della loro attività, apprenderanno come trattare lo smaltimento e il riciclo della componentistica elettronica.



