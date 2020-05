Problemi nella didattica a distanza, Rete Studenti attiva lo sportello di aiuto

La Rete degli Studenti Medi Marche ha deciso di organizzare l'iniziativa "Sportello Aiuti - Didattica a distanza" a partire da martedì 12 maggio fino alla fine della scuola per andare incontro a tutti gli studenti che stanno avendo problemi nella didattica a distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sono ormai passati quasi 2 mesi dall’inizio dell'uso della didattica a distanza e i problemi continuano a persistere, nonostante molti siano stati risolti in itinere sia da parte dei professori, sia da parte delle amministrazioni scolastiche che sono riuscite in parte a gestire l’organizzazione tutta – scrive Rete degli studenti in una nota - i metodi adottati dalle scuole però sono diversi: dalle ore di lezioni effettive alle piattaforme utilizzate. Molti infatti, per l’autonomia data alle scuole per la gestione della didattica a distanza, non riescono a portare avanti un lavoro equo nei confronti degli studenti, spesso sovraccarichi in merito di compiti e ore davanti allo schermo. Quello che ci prefissiamo con un’iniziativa di “Sportello Aiuti” sta nel risolvere queste problematiche nell'immediato e nel raccoglierle per un miglioramento effettivo in un eventuale secondo uso nella fase 2. Vorremmo infatti stare vicino a tutti coloro che in questo periodo di fine anno scolastico continuano a subire ingiustizie al fine di permettergli di riconoscere se sta avvenendo una mancanza di rispetto del DPCM del 4 marzo e, nel caso, di farli interagire con il corpo scolastico tramite i loro organi di rappresentanza o con il nostro aiuto diretto in quanto sindacato studentesco. Il diritto allo studio rimane essenziale, anche in questi momenti drammatici e non possiamo tirarci indietro».