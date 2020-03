Nidi e mense scolastiche, il Comune annuncia lo stop alle rette

«Con l'emergenza Coronavirus bambini e ragazzi sono a casa da tempo, non frequentano nidi e scuole, molti servizi sono sospesi. Abbiamo adottato i seguenti provvedimenti per dare certezza su pagamenti di rette e mense e per spostare in avanti nel tempo i pagamenti relativi ai mesi passati». Lo annuncia, tramite nota ufficiale, il Comune di Ancona.

Rette asili nido

Nessun pagamento è dovuto a partire da marzo (La scadenza dei pagamenti relativi al mese di febbraio sono inoltre posticipati al 31 maggio e i tre giorni di chiusura di febbraio, pure contabilizzati, saranno compensati successivamente con la riapertura del servizio)

Mense scolastiche

Nessun pagamento è dovuto a partire dal giorno di sospensione del servizio. (La scadenza dei pagamenti relativi al mese di febbraio è, anche in questo caso, posticipata al 31 maggio).