Scuola oggi, lavoro domani: Confindustria e il “Meucci” firmano un protocollo

Prosegue il lavoro di Confindustria sul territorio provinciale per accorciare le distanze tra il mondo della scuola e il mondo dell’education: l’obiettivo è di cercare di sposare le richieste del mondo produttivo con i programmi scolastici e trovare ragazzi non solo preparati ma anche motivati a entrare nelle aziende. In questo contesto si inserisce il protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra Confindustria Marche Nord Raggruppamento di Imprese delle Valli dell’Aspio e del Musone e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Laeng Meucci” di Osimo e Castelfidardo.

Alla firma erano presenti per Confindustria Michele Casali, presidente del Comitato e per la scuola il dirigente scolastico Milena Brandoni e la sua vice Daniela Baffetti. «I rapporti con le scuole sono uno dei punti cardine del nostro programma di lavoro– ha dichiarato Michele Casali – Sono convinto che attivare una collaborazione concreta e duratura con gli istituti tecnici e professionali sia di estrema importanza per un territorio ad alta vocazione manifatturiera come il nostro: in particolare è necessario intervenire sull’orientamento in entrata, lavorando sulle famiglie nel momento della scelta delle scuole superiori. Ecco perché siamo già intervenuti al primo open day della scuola con la testimonianza di un rappresentante di un’azienda del territorio, Michele Palmieri della SEMAR, e ci siamo impegnati a partecipare anche alle prossime occasioni di incontro». «Siamo molto contenti di rafforzare una collaborazione già in corso con Confindustria - ha dichiarato la professoressa Brandoni – con cui abbiamo già lavorato in tanti progetti come Impara ad Intraprendere e PMI DAY. Insieme vogliamo dare un segnale nuovo ai ragazzi e ai loro genitori, facendo loro comprendere che per chi si iscrive ad un istituto tecnico e professionale si apriranno opportunità di lavoro concrete». Con gli obiettivi principali di arricchire la formazione degli studenti e agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro, l’accordo si concretizzerà in una serie di iniziative quali visite all’interno delle aziende, testimonianze di imprenditori nella scuola, coinvolgimento dell’IIS Laeng Meucci nelle iniziative che Confindustria porta avanti sul territorio in materia di formazione e orientamento.