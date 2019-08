Libri scolastici nuovi, scontati e usati: comprali con un click

In tv passano già le pubblicità con zaini, astucci e diari. Troppo presto? Dipende. L’estate è nel suo pieno ma l'esperienza insegna: quando si organizza il nuovo anno scolastico prima ci si muove e meglio è. Uno degli argomenti clou è l’acquisto dei libri. Nuovi? Usati? Ecco dove ordinarli e acquistarli ad Ancona e sul web.

Libri scolastici ad Ancona

Libreria Sonnino, piazza Cavour (i testi usati ancora disponibili sono venduti con sconti fino al 70% fino a esaurimento merce)

Libreria Baldini, via Matteotti 101

Clua, piazzale Martelli 7

Fogola, corso Mazzini 170

LDN libri, via del Commercio 54

Feltrinelli, corso Garibaldi 35

Comprare i libri online

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa clicca qui

Elementari

Per ordinare i libri per le scuole elementari clicca qui

Medie

Per ordinare i libri per le scuole medie clicca qui

Superiori

Per ordinare i libri per le scuole superiori clicca qui

Occhio alla promozione!

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”. Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5€. L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre.