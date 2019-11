L’impresa dentro le scuole e viceversa, il progetto formativo targato Confartigianato

La risposta concreta alle esigenze delle imprese del settore meccanica passa per il progetto di Confartigianato "Formazione in movimento" che porta l'impresa dentro le scuole e viceversa. Genitori, ragazzi e docenti delle scuole medie e degli istituti tecnici e professionali, vivranno esperienze dirette di formazione grazie al know how degli imprenditori.

«Questa azione è fondamentale per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e le scuole al mondo dell'impresa- afferma Marco Arlia responsabile della categoria meccanica per Confartigianato». «L'obiettivo, sottolinea il Presidente di Confartigianato Meccanica Marcello Bellucci, è quello di far comprendere a ragazzi e genitori l'altissimo livello di specializzazione che si può ottenere negli studi ad indirizzo tecnico e meccanico, valore poi spendibile direttamente nelle aziende del nostro territorio».