Borse di studio 2019-2020, la domanda si presenta a distanza: ecco come

Il Comune di Ancona comunica che è possibile presentare domanda per le Borse di Studio per l’anno scolastico 2019/2020 fino alla data del 19 maggio 2020. A causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile recarsi presso gli Uffici dei Servizi Scolastici Educativi, ma sarà possibile presentare domanda solo ed esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. via PEC all’indirizzo comune.ancona@emarche.it – nell’oggetto è necessario inserire la dicitura “Borse di Studio a.s. 2019/2020”.

2. via email, allegando copia del documento di identità, all’indirizzo info@comune.ancona.it – nell’oggetto è necessario inserire la dicitura “Borse di Studio a.s. 2019/2020”.

3. con raccomandata all’indirizzo: Comune di Ancona, Piazza XXIV Maggio, 1 – 60121 Ancona – nella busta è necessario inserire la dicitura “Borse di Studio a.s. 2019/2020”.

E’ inoltre obbligatorio allegare alla domanda le prime tre pagine dell’ISEE e, se l’avvio non avviene tramite PEC, fotocopia di un documento di riconoscimento. Il Comune informa gli aventi diritto che, dati i tempi ristretti per l’invio della documentazione alla Regione Marche, non saranno accettate domande non correttamente compilate. Per qualsiasi info è possibile fare riferimento all’indirizzo di posta elettronica polgia@comune.ancona.it