Aggregazioni di istituti e nuovi corsi, varato il programma formativo: le novità 2020/2021

«Assicurare agli studenti marchigiani, in maniera omogenea tra le diverse aree territoriali, le medesime opportunità formative». È la finalità del Programma Regionale della Rete scolastica e dell’Offerta formativa per l’Anno Scolastico 2020/2021 approvato questa mattina dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Lavoro, Loretta Bravi.

Le priorità

L’atto «che ha richiesto una approfondita analisi delle problematiche territoriali, si è sviluppato attraverso un ampio confronto in una visione oggettiva, funzionale a rendere efficiente e qualificare il sistema dell’istruzione» spiega l’assessore, individua una serie di priorità: mantenere i presidi scolastici nelle zone del sisma; negoziare con il Ministero per il mantenimento e la gestione regionale delle autonomie valorizzando specifiche aree interne; assicurare almeno un liceo musicale per provincia vista l’eccellenza marchigiana dei due conservatori presenti; assicurare corsi musicali per le medie inferiori distribuiti equamente sul territorio regionale in base ai bacini di utenza; prevedere una deroga al numero degli alunni per classe tenendo conto di specifiche esigenze territoriali e situazioni di disagio; mantenere le pluriclassi laddove sono attualmente presenti mettendo in rete le classi per scopi didattici; approvazione dell’elenco definitivo delle Sezioni Primavera al fine di assicurare un’informazione aggiornata alle famiglie; autorizzare i percorsi di II livello per l’anno 2020/2021 e confermare i precedenti; autorizzare i percorsi di I e FP per l’anno 2020/2021 e confermare i percorsi attivati con la precedente programmazione. Tali corsi prevedono un finanziamento POR FSE attivato con uno specifico avviso pubblico; confermare un CPIA (centro provinciale per l'istruzione degli adulti) per ciascuna delle cinque province; azzerare gli indirizzi di studio delle istituzionali scolastiche di II^ grado statali autorizzati in precedenza ma non attivati per mancanza di iscrizioni; accorpare solo gli istituti sottodimensionati da richiesta provinciale.

In provincia di Ancona

In provincia di Ancona è prevista l’aggregazione dell’Istituto Tecnico Corinaldesi di Senigallia e dell’Istituto Professionale Padovano di Senigallia (come richiesto dalla Provincia); l’istituzione della sede definitiva del CPIA di Ancona compresa la sezione associata presso la sede dell’Istituto Tecnico Nautico Elia di Ancona; l’attivazione di due corsi ad indirizzo musicale: Scuola Secondaria di I grado Lorenzini di Jesi e Scuola Secondaria di I grado Foscolo di Ostra Vetere; l’autorizzazione/mantenimento degli indirizzi professionali, degli I eFP e dei percorsi di II livello. E’ stata inoltre rilevata la necessità di un’analisi del fabbisogno dell’I.I.S. Corridoni-Campana di Osimo e richiesti tre nuovi indirizzi, quindi sarà necessario prevedere un tavolo di concertazione al fine di valorizzare tale bacino di utenza.

«Grande attenzione è stata data al tema dell’orientamento previsto non solo nelle quattro giornate regionali ma con incontri specifici sui territori – aggiunge Loretta Bravi - E’ necessario infatti curare non solo l’orientamento in uscita delle IV^ e V^ classi ma anche quello in entrata favorendo un orientamento territoriale che coinvolga la terza media e il biennio delle superiori, curvato soprattutto su una conoscenza territoriale delle realtà scolastiche, delle aziende, dell’artigianato, nell’ottica di un’alternanza-scuola lavoro virtuosa». A breve, su iniziativa della Giunta, verrà inviata a tutti i Presidi dei licei scientifici marchigiani (con indirizzo Scienze Applicate) una lettera dove si invita ad un incontro per valutare la proposta di istituire un liceo artigianale per provincia secondo i peculiari distretti produttivi territoriali. Sempre per la provincia di Ancona la Regione pensa al rafforzamento dell’indirizzo Montessori con un liceo specifico. Tale proposta è possibile con l’autonomia del 20% prevedendo una durata quadriennale.