Iscrizioni anno scolastico 2020-2021: date, tempi ed elenco degli istituti ad Ancona

Dal 07 gennaio 2020 (dalle ore 8,00) fino 31 gennaio 2020 (fino alle ore 20,00) sono aperte le iscrizioni alla prima classe della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole cittadine che fanno riferimento agli istituti Comprensivi.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere fatta presentando la domanda direttamente presso l’Istituto Comprensivo di appartenenza utilizzando i modelli On Line o disponibili presso le segreterie degli Istituti Comprensivi. Per i bambini che s’iscrivono al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di 1° grado, l’iscrizione dovrà essere fatta obbligatoriamente On Line attraverso il sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it.

Informazioni

Per maggiori info è possibile chiamare allo 071 222 5016 oppure all’indirizzo di posta elettronica polgia@comune.ancona.it

Le scuole

Comprensvo Novelli-Natalucci

Mazzini, Via Fanti 10

Redipuglia, via Redipuglia,. 35

Jean Piaget, via Montegrappa

E. De Amicis, C.so Amendola n. 47

De Amicis ex Tommaseo, Via Fanti n. 10

Leopardi, Via Veneto, 9G

Pascoli, Via Cadore, 1

Comprensivo Cittadella – Hack

Garibaldic/o Faiani via Oberdan, 27

Giulio Verne, via Tiziano,48

XXV Aprile, via XXV Aprile

Fajani(tempo pieno), via Oberdan, 27

Antognini c/o Leopardi, via Veneto, 9

Donatello, Via Tiziano, 50

Comprensivo Posatora- Piano- Archi

Regina Margherita, via Sebenico, 22

Gramsci, via Brodolini, 21

Aporti, via Fornaci Comunali

Anna Frank, via Brodolini, 27

Elia (tempo pieno), via Sebenico, 22

Marinelli (tempo pieno), via Cupa di Posatora

Leonardo Da Vinci, via Marconi, 133

Podesti, via Urbino, 22

Comprensivo Augusto Scocchera

Anna Freud, via Pola

Acquario (Pietralacroce), via della Ferrovia

Casa Bambini, via Podgora, 30

M. Montessori (tempo pieno), via Podgora n. 30

Pietralacroce, via Pietralacroce

Conero, via del Conero

Comprensivo Grazie - Tavernelle

Fantasia, via Fermo

Sabin, via Camerino

Verbena, via Petrarca

Varano, frazione Varano

D. Savio, via Torresi n. 49

Maggini (tempo pieno), via B. Croce, 2

Marconi, via Verga

Comprensivo Ancona Nord

Grillo Parlante, via Bufalini

Alba Serena, via Misa

Sirenetta, via Mercantini, 11

Alighieri (tempo pieno), via Volta n. 1

Mercantini, via Mercantini, 11

Don Milani, via Metauro

Fermi, via Metauro

Volta, viale L. da Vinci, 13

Comprensivo Quartieri Nuovi

Passo Varano, Fraz. Passo Varano

La Ginestra, via Flavia, 2

Primavera, via Brecce Bianche, 72/a

La Gabbianella, via Togliatti 60

G. Rodari (tempo pieno), via Brecce Bianche, 72/a

G. Falcone, P.za S. D' Acquisto

M.Buonarroti, via Lanzi

Comprensivo Pinocchio - Montesicuro

Manzotti, via Sappanico

La Giostra, Fraz. Montesicuro

Peter Pan, via Candia

Tombari, via dell’Artigianato, 26

Pinocchio, via Montagnola n. 105

Aspio Vecchio, via Aspio Vecchio

C. Collodi, Via Montagnola n. 105C.

Levi, Frazione Montesicuro

G. Ungaretti, via Candia

Socciarelli (tempo pieno), Via Montagnola n. 105

Pinocchiovia, Madonnetta, 1

Pinocchio, via Montagnola, 105

Media Montesicuro, Frazione Montesicuro.