Gli angeli del mare tornano a scuola: nuovo centro per cani di salvataggio

Cani bagnini (e aspiranti) tornano a scuola dopo tre mesi di attività sulle spiagge italiane. Entro la fine di settembre, tutti i Centri di Formazione Sics Centro-Meridionale saranno al lavoro con la novità, quest’anno, del centro di addestramento marchigiano. Lo scorso 22 settembre infatti ha aperto i battenti la scuola di San Benedetto del Tronto. «Ci aspetta un nuovo anno di lavoro, impegno, costanza, amore e pazienza. L'addestramento è un momento impegnativo ma fondamentale per costruire una relazione unica tra cane e conduttore che ci permetterà, poi, nei mesi estivi, di diventare un punto di riferimento in spiaggia e un valore aggiunto. Gli interventi effettuati anche questa estate dimostrano che, in molte situazioni, la sinergia uomo/cane si rivela vincente e, spesso, fondamentale per evitare il peggio - commenta Roberto Gasbarri, responsabile della Sics dell'area Centro-Meridionale- è per questo che invitiamo coloro che hanno la fortuna di avere accanto cani predisposti per le attività acquatiche (labrador, golden, terranova) ad avvicinarsi a questa attività che rappresenta un'opportunità di crescita per se stessi e per i propri amici animali».

La scorsa estate sono state circa 300 le unità Cinofile operative in 30 postazioni di sicurezza e salvaguardia dei litorali più affollati- Il bilancio è di circa 20 interventi importanti, che hanno permesso di soccorrere oltre 20 persone in difficoltà.